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Техосмотр по новым правилам спровоцирует эпидемию отказа от ОСАГО – СМИ

20:03, 04.08.2018 1
Техосмотр по новым правилам спровоцирует эпидемию отказа от ОСАГО – СМИ
Фото: ru.wikipedia.org / Mr_Hell

Реформа технического осмотра автомобилей может привести к отказу от ОСАГО из-за резкого подорожания.

Согласно законопроектам, принятым Кабмином, будет введена уголовная ответственность за «серый» техосмотр, который проводится лицом без аккредитации и реальной диагностики автомобиля. Другая инициатива предусматривает усиление административной ответственности всех участников системы техосмотра.

При этом невозможность оформить ОСАГО без диагностической карты приведет к тому, что «страховых уклонистов» станет значительно больше, передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что нововведения призваны усилить ответственность за нарушения в этой сфере.

БизнесТранспорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:14
    Сколько раз пытались ужесточить техосмотр.В результате только получение нужных бумажек дорожало.Давно пора его отменить как пережиток прошлого когда машин было раз два и обчёлся.Просто надо ввести уголовную ответственность за ДТП по причине неисправности машины чтоб сам человек был заинтересован в проверке исправности машины.
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