Техосмотр по новым правилам спровоцирует эпидемию отказа от ОСАГО – СМИ

Реформа технического осмотра автомобилей может привести к отказу от ОСАГО из-за резкого подорожания.

Согласно законопроектам, принятым Кабмином, будет введена уголовная ответственность за «серый» техосмотр, который проводится лицом без аккредитации и реальной диагностики автомобиля. Другая инициатива предусматривает усиление административной ответственности всех участников системы техосмотра.

При этом невозможность оформить ОСАГО без диагностической карты приведет к тому, что «страховых уклонистов» станет значительно больше, передает Ura.ru.



Ранее сообщалось, что нововведения призваны усилить ответственность за нарушения в этой сфере.

