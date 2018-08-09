Несырьевой экспорт России вырос на 23 процента

Экспорт несырьевых неэнергетических товаров России вырос на 23 процента по итогам первых шести месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



За первое полугодие 2018 года объем составил $70 млрд его доля в общем экспорте теперь составляет 33 процента, передают «Известия» со ссылкой на данные Российского экспортного центра (РЭЦ).

По словам главы РЭЦ Андрея Слепнева, повысился рост диверсификации структуры поставок как с точки зрения географии, так и с точки зрения товарной номенклатуры.

Отмечается, что положительная динамика наблюдается более полутора лет. При этом больше всего увеличились продажи металлов, продовольствия и лесобумажных товаров.



Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил, что российский несырьевой экспорт в течение шести лет должен удвоиться и достичь объема в $250 млрд в год.