В США предложили заблокировать долларовые расчеты российских госбанков — СМИ

Законопроект о новых антироссийских санкциях, подготовленный американскими сенаторами, включает запрет на долларовые расчеты для российских банков.

В документе, который официально еще не опубликован на сайте Конгресса, говорится о запрете на операции в США и замораживании активов семи российских банков, среди которых — Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и «Промсвязьбанк».

Также поправки запрещают операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель. Запрет распространяется только на новые выпуски облигаций, что во многом смягчает возможные последствия такого решения, пишет «Коммерсант».

Кроме того, часть положений документа касается президента США Дональда Трампа. От него требуют свести в единую систему все введенные ранее санкции в отношении России, создать «координационный санкционный офис» для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, создать в США центр по борьбе с «российской угрозой».

Также сенаторы ждут от американского лидера рассмотрения возможности признания России страной-спонсором терроризма и просят заняться поиском активов президента Владимира Путина. Авторы документа также предлагают создать препятствия для потенциального выхода США из НАТО.



Ранее Barclays предупреждал, что США подготовили жесткие ограничения в отношении российских государственных банков.