Новые санкции США затронут крупнейшие госбанки России

Американские сенаторы наряду с санкциями против российского госдолга подготовили новые жесткие ограничения в отношении российских государственных банков. Среди них Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк» и «Россельхозбанк».

Те же санкции предлагается распространить на «Промсвязьбанк», «Банк Москвы» и «Внешэкономбанк». В положении законопроекта предлагается «запретить все операции со всем имуществом или долями в имуществе одной или нескольких российских финансовых организаций».

«Самый резкий вариант санкций в отношении транзакций с российскими банками, в рамках которого под санкции подпали бы все госбанки, имел бы существенные последствия для всей российской экономики, что могло бы быть даже более болезненным, чем меры в отношении суверенного долга», — приводит слова экономиста Barclays Capital Лизы Ермоленко.

Отмечается, что такие меры могут обернуться для российской экономики более ощутимым ущербом, чем встревоживший инвесторов призыв ограничить вложения в гособлигации.

Ранее американские сенаторы представили на рассмотрение законопроект, который ужесточает санкции против России.