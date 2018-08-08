Казанский суд засекретил продление ареста сыну бывшего вице-премьера РТ

Фото: Реальное время

Под домашним арестом до 9 октября оставил сегодня Приволжский райсуд Казани 28-летнего Владимира Швецова, гендиректора компании «Союздорстрой 10» и сына бывшего вице-премьера и министра транспорта РТ.

Любопытно, что в середине процесса, после оглашения ходатайства следователя Айдара Яруллина, председательствующий судья Ильнур Гарифуллин попросил представителей прессы покинуть зал, заявив, что после оглашения материалов дела их пригласят вновь. Какими нормами права обоснована данная просьба, судья не сообщил. Более того, ходатайство об удалении СМИ, например, со ссылкой на некую тайну следствия, сторонами по делу даже не заявлялось.

В итоге обещание вернуть журналистов в зал было забыто. А за закрытыми дверями прошли и прения по ходатайству. Отметим, что под домашним арестом Швецов-младший находится с ноября.

Напомним, сегодня же защита Швецовых обнародовала открытое письмо с обвинениями в адрес руководителей Следкома по РТ.