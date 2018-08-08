Анатолию Ливаде продлили домашний арест до 12 ноября

Верховный суд Республики Татарстан сегодня продлил домашний арест главе «ФОНа» Анатолию Ливаде до 12 ноября. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что главу «ФОНа» заключили под стражу 29 марта 2017 года, в дальнейшем срок неоднократно продлевали. Ливаду обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб от его действий оценивается в 2,5 млрд рублей.

В апреле Верховный суд РТ удовлетворил ходатайство следователя и изменил меру пресечения для главы «ФОНа» на домашний арест до 13 мая. Из СИЗО он отправился в свой дом в Нижнем Услоне. Позже Ливаде продлили домашний арест до 13 августа.

