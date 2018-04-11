Верховный суд РТ освободил главу «ФОНа» Анатолия Ливаду

Верховный суд РТ изменил меру пресечения главе ГК «ФОН» Анатолию Ливаде на домашний арест до 13 мая, сообщает журналист «Реального времени» из зала суда.

Отмечается, что решение принято также в связи с давлением прокуратуры. Ведомство требовало от следственного органа соблюдения закона и освобождения Ливады из-под стражи.

Накануне судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РТ решила не менять меру пресечения для Ливады, несмотря на то, что на предыдущих заседаниях сторона защиты, обвиняемый и даже прокурор настаивали на более мягкой мере для Ливады, не связанной с лишением свободы. Подробности прошлого заседания — в материале «Реального времени».