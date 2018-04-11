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Верховный суд РТ освободил главу «ФОНа» Анатолия Ливаду

11:05, 11.04.2018 Сюжет:  Крушение "ФОНа" 7
Верховный суд РТ освободил главу «ФОНа» Анатолия Ливаду
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Верховный суд РТ изменил меру пресечения главе ГК «ФОН» Анатолию Ливаде на домашний арест до 13 мая, сообщает журналист «Реального времени» из зала суда.

Отмечается, что решение принято также в связи с давлением прокуратуры. Ведомство требовало от следственного органа соблюдения закона и освобождения Ливады из-под стражи.

Накануне судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РТ решила не менять меру пресечения для Ливады, несмотря на то, что на предыдущих заседаниях сторона защиты, обвиняемый и даже прокурор настаивали на более мягкой мере для Ливады, не связанной с лишением свободы. Подробности прошлого заседания — в материале «Реального времени».

ОбществоПроисшествияНедвижимость Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 11 апр
    зря освободили. столько народу кинул.
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  • Анонимно 11 апр
    Ну сейчас стройка "закипит" :)
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  • Анонимно 11 апр
    Наконец соблюли законы и освободили.
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  • Анонимно 11 апр
    Надо чтоб его место заняла Ахметзянова , ей предъявляются такие же обвинения.
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    Анонимно 11 апр
    Надо вести непредвзятое следствие и честную экспертизу.
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  • Анонимно 11 апр
    Теперь он опять начнёт мутить воду, зря выпустили... ни одному слову этого персонажа нельзя верить
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  • Анонимно 12 апр
    Почему посадили? - не поделился, почему выпустили? - поделился. Ну теперьвсе перевернется. Это дольщики окажутся виноваты, что оговорили честного и уважаемого строителя. Для тех, кто надеется, что стройка закипит, скажу открыто - обломитесь. Теперь в е спустят на тормрзах. Кто успел получить, тому повезло. Остальные останутся с ничем. Его уже, считай, оправлали. 3 и 4 домам МЧС уже ничего не светит.
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