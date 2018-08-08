В Казань прибыл аким из Казахстана

В Казань с рабочей поездкой прибыл аким Алматинской области Республики Казахстан Амандык Баталов.



В рамках визита в республику члены казахстанской делегации планируют посетить ряд предприятий республики, ознакомиться с промышленным, инвестиционным и туристическим потенциалом Татарстана, говорится в сообщении пресс-службы президента РТ.

В международном аэропорту «Казань» гостя встретили президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев и заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

Напомним, в начале июля Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Казахстан для участия в международном форуме исламской экономики (Astana Finance Days Forum). Подробнее о визите — в материале «Реального времени».

