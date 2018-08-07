В Перми скончался известный политик и профессор Владимир Аликин

В Перми на 70-м году жизни скончался профессор, доктор технических наук, политик Владимир Аликин.

Более 40 лет он посвятил работе на ведущих пермских предприятиях: занимался разработкой зарядов и воспламенителей разведывательно-ударных комплексов морского базирования, вспомогательных систем стратегического оружия.

Кроме того, в 2006 году был избран депутатом Пермской городской думы IV созыва от Кировского района. С 2007 года — член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия». В прошлом году Владимир Аликин принимал участие в выборах губернатора Пермского края.

Напомним, ранее на 87-м году жизни умер советник президента России Вениамин Яковлев.