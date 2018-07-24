Умер советник Путина Вениамин Яковлев
На 87-м году жизни умер советник президента России Вениамин Яковлев. Об этом сообщил в Twitter советник главы Росгвардии Александр Хинштейн.
«Печальная весть: утром скончался советник президента, один из патриархов юриспруденции, сопредседатель Ассоциации юристов России Вениамин Федорович Яковлев», — говорится в сообщении Хинштейна.
Яковлев занимал должность советника президента с 2005 года. Являлся также сопредседателем Ассоциации юристов России.Происшествия
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