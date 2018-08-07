Число браков в России сократилось на 17% за десять лет

В 2017 году в России было заключено на 17% браков меньше, чем 10 годами ранее. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

Согласно данным Росстата, в 2017 году в России было заключено 1 049 735 браков. В 2007 году этот показатель был равен 1 262 500, передает RT.



Отметим, что по итогам первого полугодия 2018 года количество заключенных браков в России снизилось на 7,2%.

Напомним, что в Республике Татарстан количество браков в 2017 году увеличилось почти на 5% до 26 983. Причем заметно выросло количество межнациональных браков, чего нельзя сказать о браках с иностранцами.