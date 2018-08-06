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В России снизилось количество заключенных браков на 7,2%

14:18, 06.08.2018
В России снизилось количество заключенных браков на 7,2%
Фото: pixabay.com

По итогам первого полугодия 2018 года в В России заключено 381 079 браков.

Как сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), этот показатель на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.

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