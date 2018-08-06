В России снизилось количество заключенных браков на 7,2%

По итогам первого полугодия 2018 года в В России заключено 381 079 браков.

Как сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), этот показатель на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.