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Хамитов распорядился поддержать семьи погибших при крушении вертолета в Красноярском крае

14:37, 06.08.2018
Хамитов распорядился поддержать семьи погибших при крушении вертолета в Красноярском крае
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился оказать поддержку семьям погибших при крушении вертолета в Красноярском крае уроженцев республики.

«Понятно, что это были кормильцы семей, которые работали вахтовым методом на Ванкорском месторождении. Все необходимое для исполнения этого поручения нами будет сделано, и помощь — психологическая поддержка и медицинская — уже сейчас оказывается», — рассказал сегодня на заседании правительства премьер-министр РБ Рустэм Марданов.

Правительство республики начало сегодняшнее заседание с минуты молчания. Таким образом чиновники почтили память погибших вахтовиков.

Напомним, что 4 августа вертолет авиакомпании UTair потерпел крушение в Красноярском крае. В результате погибли 15 пассажиров и три члена экипажа. Среди погибших семеро были уроженцами Башкирии. Следком завел уголовное дело по факту аварии.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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