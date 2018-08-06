Хамитов распорядился поддержать семьи погибших при крушении вертолета в Красноярском крае

Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился оказать поддержку семьям погибших при крушении вертолета в Красноярском крае уроженцев республики.

«Понятно, что это были кормильцы семей, которые работали вахтовым методом на Ванкорском месторождении. Все необходимое для исполнения этого поручения нами будет сделано, и помощь — психологическая поддержка и медицинская — уже сейчас оказывается», — рассказал сегодня на заседании правительства премьер-министр РБ Рустэм Марданов.

Правительство республики начало сегодняшнее заседание с минуты молчания. Таким образом чиновники почтили память погибших вахтовиков.

Напомним, что 4 августа вертолет авиакомпании UTair потерпел крушение в Красноярском крае. В результате погибли 15 пассажиров и три члена экипажа. Среди погибших семеро были уроженцами Башкирии. Следком завел уголовное дело по факту аварии.