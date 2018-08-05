При правительстве Красноярского края создали штаб дли ликвидации последствий крушения Ми-8

При правительстве Красноярского края создали оперативный штаб по ликвидации последствий крушения вертолета Ми-8. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора региона Елена Уляшева.



«По распоряжению временно исполняющего обязанности губернатора края Александра Усса при региональном правительстве создан оперативный штаб для ликвидации последствий авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Туруханском районе», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря, штаб взаимодействует в том числе с сотрудниками авиакомпании «ЮТэйр» и компании «РН-Ванкор», а также решает вопрос об оказании материальной помощи семьям погибших в результате катастрофы.

Накануне в Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли 18 человек, включая трех членов экипажа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Среди погибших было семеро уроженцев Башкирии.