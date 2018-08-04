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При крушении вертолета в Красноярском крае погибли 7 уроженцев Башкирии

20:31, 04.08.2018
При крушении вертолета в Красноярском крае погибли 7 уроженцев Башкирии
Фото: pixabay.com

В результате крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае погибли семь жителей Башкортостана.

Глава республики Рустэм Хамитов выразил соболезнования семьям и близким погибших, говорится в сообщении пресс-службы главы РБ.

Отмечается, что главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан организована работа по оказанию психологической помощи родственникам погибших.

Напомним, на борту воздушного судна находились18 человек, в том числе три члена экипажа. Все погибли.

Происшествия Башкортостан
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