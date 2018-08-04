СК возбудил дело после крушения Ми-8 в Красноярском крае, в результате которого погибли 18 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, в результате которого погибли 18 человек. Дело заведено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«По предварительным данным, сегодня около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения потерпел крушение вертолёт Ми-8. На борту находились 3 члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли», — говорится в сообщении СК.

По данным Росавиации, после взлета Ми-8 по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской вертолета с грузом, в результате чего упал, разрушился и сгорел.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, в результате чего погибли 18 человек, включая трех членов экипажа.