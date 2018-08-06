Новости общества

10:46 МСК
Новости раздела
Общество

Собор Казанской иконы Божией Матери планируют включить в список ЮНЕСКО

09:43, 06.08.2018 2
Собор Казанской иконы Божией Матери планируют включить в список ЮНЕСКО
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Восстанавливаемый собор Казанской иконы Божией Матери в столице Татарстана планируют внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказала главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

В 30-е годы прошлого века собор был уничтожен, но в ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов издал указ о воссоздании храма. В июле 2016 года в основание будущего собора при участии патриарха Московского и всея Руси Кирилла был заложен первый камень.

Летом 2018 года на куполах строящегося собора Казанской иконы Божией Матери появились кресты. Чин их освящения провел инициатор строительства храма — митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:06
    А разве Юнеско включает в свое наследие новоделы?
    Ответить
  • Анонимно 10:24
    Сомневаюсь в этой информации......Это Новодел,как не крути.....
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты