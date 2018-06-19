Как владыка Феофан сдержал слово: кресты на куполах нового храма
Накануне для верующих Казанской митрополии был знаменательный день — на куполах строящегося собора Казанской иконы Божией Матери засияли кресты. Чин их освящения провел инициатор строительства храма — митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Подробности в репортаже «Реального времени».
Возрождение святыни
Собор Казанской иконы Божией Матери возводится до дворе Богородицкого мужского монастыря, на том месте, где волею Божьей девочка Матрена в 1579 году обрела икону Богородицы, названную Казанской и ставшую главной российской святыней.
В 30-е годы прошлого века собор был варварски уничтожен, но в ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов издал указ о воссоздании храма, инициатором этой идеи стал управляющий Казанской митрополией владыка Феофан, обратившийся к главе республики. В июле 2016 года в основание будущего собора при участии патриарха Московского и Всея Руси Кирилла был заложен первый камень.
Строительство, которое курирует фонд первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева «Возрождение», идет очень быстрыми темпами. Собор уже давно возведен под купола, которые видны с многих точек Казани, а вчера на фоне синего неба на куполах засияли золоченые кресты.
Через час после полудня двор Богородицкого монастыря был переполнен верующими. Ровно в назначенный срок приехал митрополит Феофан, которого торжественно встретили священнослужители Казанской епархии. На фоне строящегося собора центральное место занимали пять золоченых крестов, которые предстояло освятить и установить на куполах храма.
«О нас знают во всем мире»
Перед чином освящения владыка Феофан традиционно обратился к пастве. «Удивительная страница в жизни не только Татарстана, в жизни не только России, но и всего православного мира. И мы с вами являемся творцами этой исторической страницы. Прошло всего два года, как президент республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании собора Казанской Божией Матери и строительстве исламской духовной академии в Болгарах. Даже по современным меркам строительство столь величественных сооружений является примером. И вот он, собор — как возродившийся из пепла. Не могло быть по-другому, ибо это собор в честь Казанской иконы Божией Матери. Он построен на месте самом священном для миллионов, живших и живущих, и не только в Татарстане, не только в России, но и во всем мире», — сказал собравшимся владыка Феофан.
Управляющий Татарстанской митрополией только что вернулся из поездки, как он пояснил, «из далеких стран», — митрополит Казанский и Татарстанский еще и церковный дипломат и часто бывает в других странах с миротворческими миссиями и, как правило, интересуется, что знают о Казанской иконе. Он отметил, что по всему миру есть храмы и монастыри в честь Казанской иконы Богородицы, то есть об обретенной в Казани иконе знает весь мир.
«Я говорю о том, что являюсь митрополитом Казанским и Татарстанским, где сейчас возводится некогда порушенный величественный собор, люди смотрят на меня с удивлением и надеждой», — заметил владыка Феофан, отметив, что всегда за такими свершениями стоят люди, и поблагодарив и нынешнего главу республики Рустама Минниханова, и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и его фонд «Возрождение».
«Сейчас мы будем совершать чин освящения крестов, и они встанут над собором золотым венцом. Мне почему-то вспомнились строки поэта: «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь посещал». Но это не просто золото, это золото наших сердец, золото нашей любви к Богу, к Матери Божией, золото нашего мирного бытия. Я часто в поездках говорю одну фразу: «Ищете, как мир и согласие установить? Добро пожаловать в Татарстан, здесь самая большая и успешно действующая лаборатория, которая показывает, как можно мирно существовать православным и мусульманам», — сказал митрополит Казанский и Татарстанский.
Дальше начался чин освящения крестов, который совершал владыка Феофан в сослужении священников митрополии. Усердно молились и прихожане, пришедшие в этот торжественный день к воссоздаваемому собору, и семинаристы, и многочисленные паломники. Чин освящения сопровождался торжественными песнопениями архиерейского хора под управлением Дениса Рогова.
Когда владыка Феофан окропил пять крестов святой водой, к ним начали прикладываться священники и миряне. После этого начался подъем самого большого креста — стрела подъемного крана, с которой спустились крепления, украшенные лентами, медленно поползла вверх и какое-то время крест парил в синем безоблачном небе. Затем на куполе его подхватила группа рабочих, и крест начали укреплять и вскоре он уже сиял над городом.
На соборе установлено пять крестов — самый большой высотой 4 метра 73 сантиметра, его ширина 1 метр 80 сантиметров. Четыре креста, которые теперь сияют на малых куполах, высотой в 3 метра 72 сантиметра и шириной в 1 метр 40 сантиметров.
Владыка Феофан, принимая 3 года назад управление Казанской митрополией, ехал в столицу Татарстана с надеждой, что удастся воссоздать собор на святом месте обретения чудотворной иконы. Так и вышло. Некоторое время назвал митрополит пообещал, что уже летом над храмом будут золотиться кресты, слово свое он сдержал.
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