Как владыка Феофан сдержал слово: кресты на куполах нового храма

Фото: Дмитрий Резнов

Накануне для верующих Казанской митрополии был знаменательный день — на куполах строящегося собора Казанской иконы Божией Матери засияли кресты. Чин их освящения провел инициатор строительства храма — митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Подробности в репортаже «Реального времени».

Возрождение святыни

Собор Казанской иконы Божией Матери возводится до дворе Богородицкого мужского монастыря, на том месте, где волею Божьей девочка Матрена в 1579 году обрела икону Богородицы, названную Казанской и ставшую главной российской святыней.

В 30-е годы прошлого века собор был варварски уничтожен, но в ноябре 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов издал указ о воссоздании храма, инициатором этой идеи стал управляющий Казанской митрополией владыка Феофан, обратившийся к главе республики. В июле 2016 года в основание будущего собора при участии патриарха Московского и Всея Руси Кирилла был заложен первый камень.

Строительство, которое курирует фонд первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева «Возрождение», идет очень быстрыми темпами. Собор уже давно возведен под купола, которые видны с многих точек Казани, а вчера на фоне синего неба на куполах засияли золоченые кресты.

Через час после полудня двор Богородицкого монастыря был переполнен верующими. Ровно в назначенный срок приехал митрополит Феофан, которого торжественно встретили священнослужители Казанской епархии. На фоне строящегося собора центральное место занимали пять золоченых крестов, которые предстояло освятить и установить на куполах храма.

«О нас знают во всем мире»

Перед чином освящения владыка Феофан традиционно обратился к пастве. «Удивительная страница в жизни не только Татарстана, в жизни не только России, но и всего православного мира. И мы с вами являемся творцами этой исторической страницы. Прошло всего два года, как президент республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании собора Казанской Божией Матери и строительстве исламской духовной академии в Болгарах. Даже по современным меркам строительство столь величественных сооружений является примером. И вот он, собор — как возродившийся из пепла. Не могло быть по-другому, ибо это собор в честь Казанской иконы Божией Матери. Он построен на месте самом священном для миллионов, живших и живущих, и не только в Татарстане, не только в России, но и во всем мире», — сказал собравшимся владыка Феофан.

Управляющий Татарстанской митрополией только что вернулся из поездки, как он пояснил, «из далеких стран», — митрополит Казанский и Татарстанский еще и церковный дипломат и часто бывает в других странах с миротворческими миссиями и, как правило, интересуется, что знают о Казанской иконе. Он отметил, что по всему миру есть храмы и монастыри в честь Казанской иконы Богородицы, то есть об обретенной в Казани иконе знает весь мир.

«Я часто в поездках говорю одну фразу: «Ищете, как мир и согласие установить? Добро пожаловать в Татарстан, здесь самая большая и успешно действующая лаборатория, которая показывает, как можно мирно существовать православным и мусульманам», — сказал митрополит Казанский и Татарстанский



«Я говорю о том, что являюсь митрополитом Казанским и Татарстанским, где сейчас возводится некогда порушенный величественный собор, люди смотрят на меня с удивлением и надеждой», — заметил владыка Феофан, отметив, что всегда за такими свершениями стоят люди, и поблагодарив и нынешнего главу республики Рустама Минниханова, и первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и его фонд «Возрождение».

«Сейчас мы будем совершать чин освящения крестов, и они встанут над собором золотым венцом. Мне почему-то вспомнились строки поэта: «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь посещал». Но это не просто золото, это золото наших сердец, золото нашей любви к Богу, к Матери Божией, золото нашего мирного бытия. Я часто в поездках говорю одну фразу: «Ищете, как мир и согласие установить? Добро пожаловать в Татарстан, здесь самая большая и успешно действующая лаборатория, которая показывает, как можно мирно существовать православным и мусульманам», — сказал митрополит Казанский и Татарстанский.

Дальше начался чин освящения крестов, который совершал владыка Феофан в сослужении священников митрополии. Усердно молились и прихожане, пришедшие в этот торжественный день к воссоздаваемому собору, и семинаристы, и многочисленные паломники. Чин освящения сопровождался торжественными песнопениями архиерейского хора под управлением Дениса Рогова.

Дальше начался чин освящения крестов, который совершал владыка Феофан



Когда владыка Феофан окропил пять крестов святой водой, к ним начали прикладываться священники и миряне. После этого начался подъем самого большого креста — стрела подъемного крана, с которой спустились крепления, украшенные лентами, медленно поползла вверх и какое-то время крест парил в синем безоблачном небе. Затем на куполе его подхватила группа рабочих, и крест начали укреплять и вскоре он уже сиял над городом.

На соборе установлено пять крестов — самый большой высотой 4 метра 73 сантиметра, его ширина 1 метр 80 сантиметров. Четыре креста, которые теперь сияют на малых куполах, высотой в 3 метра 72 сантиметра и шириной в 1 метр 40 сантиметров.

Владыка Феофан, принимая 3 года назад управление Казанской митрополией, ехал в столицу Татарстана с надеждой, что удастся воссоздать собор на святом месте обретения чудотворной иконы. Так и вышло. Некоторое время назвал митрополит пообещал, что уже летом над храмом будут золотиться кресты, слово свое он сдержал.

1 / 30 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов