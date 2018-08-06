Прибыль Банка «Аверс» за 1 полугодие 2018 года превысила 1 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Чистая прибыль Банка «Аверс» за 1 полугодие 2018 года составила 1,09 млрд рублей. Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 июля составил 22,41 млрд рублей. Норматив достаточности базового капитала Банка на 1 июля 2018 года составил 33,74% (при регулятивном минимуме 4,5%), норматив достаточности основного капитала — 33,74% (при минимально допустимом размере 6%), норматив достаточности собственных средств (капитала) — 35,69%, при минимально требуемых 8%.

Банк «Аверс» в первом полугодии 2018 года продолжает поддерживать на высоком уровне нормативы ликвидности. Норматив мгновенной ликвидности Н2 на 1 июля 2018 года составил 83,30%. Показатель мгновенной ликвидности, при минимально допустимом значении 15%, превышает необходимый уровень в пять раз. Норматив текущей ликвидности Н3 на 1 июля 2018 года составил 212,44%. Показатель текущей ликвидности, при минимальном значении 50%, превышает необходимый уровень в четыре раза.

По данным информационного портала Банки.ру, на 1 июля Банк «Аверс» занимает 38 место по прибыли и 46 место по размеру собственных средств (капитала) среди российских банков и второе место по Республике Татарстан.

97% активов Банка размещены в кредитах 1 и 2 категории качества, а также инструментах уровня BB- и выше.

ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ № 415 от 9.06.2014г