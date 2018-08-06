Трамп предложил направить средства от пошлин на погашение госдолга

Деньги, полученные от пошлин на товары, поступающие из-за рубежа, можно направить на погашение крупного госдолга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.



«Эти деньги пойдут на выплату долга в размере $21 трлн, который накопился по большей части во времена президентства Барака Обамы»,— написал Трамп в Twitter.

По его словам, такие меры позволят власти снизить налоги для населения.

..Because of Tariffs we will be able to start paying down large amounts of the $21 Trillion in debt that has been accumulated, much by the Obama Administration, while at the same time reducing taxes for our people. At minimum, we will make much better Trade Deals for our country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2018 г.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Еврокомиссия в ответ на это утвердила дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС.

