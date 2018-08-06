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Трамп предложил направить средства от пошлин на погашение госдолга

00:03, 06.08.2018
Трамп предложил направить средства от пошлин на погашение госдолга
Фото: wikipedia.org

Деньги, полученные от пошлин на товары, поступающие из-за рубежа, можно направить на погашение крупного госдолга. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Эти деньги пойдут на выплату долга в размере $21 трлн, который накопился по большей части во времена президентства Барака Обамы»,— написал Трамп в Twitter.

По его словам, такие меры позволят власти снизить налоги для населения.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. Еврокомиссия в ответ на это утвердила дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС.

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