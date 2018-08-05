Заключение о смерти погибшего в ЦАР Орхана Джемаля потеряли

Родственникам погибшего в Центральной Африке журналиста Орхана Джемаля сообщили, что заключение о его смерти, подписанное консулом РФ в ЦАР, потеряно.

«Теперь мы не можем копать могилу и должны ждать, пока они соизволять прислать диппочтой новое. К МИДу нет претензий. А к кому?», — написал журналист Максим Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, без этого документа Джемаля нельзя похоронить.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила в комментарии к посту Шевченко, что заключение о смерти могло быть потеряно авиаперевозчиком. Отмечается, что в настоящее время МИД занимается восстановлением документов.

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Их тела сегодня доставили в Москву.