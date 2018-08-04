В Перми во время урагана на 15 машин обрушился забор

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Во время сильного урагана в Перми на 15 машин, припаркованных у дороги, обрушился забор.

Инцидент произошел рядом со строительной площадкой в центре города. Пострадавших нет. На данный момент все последствия ЧП устранены, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Стоит отметить, что всего в городе повалило 54 дерева, один светофор, автобусную остановку и два рекламных щита, один из которых упал на 45-летнюю женщина. Пермячка была доставлена в больницу.

Напомним, днем 3 августа по территории Пермского края прошел грозовой фронт. Порывы ветра достигали до 25 метров в секунду.