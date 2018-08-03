В Перми во время сильного урагана опрокинуло остановку у перинатального центра

Во время сильного урагана в Перми ветер опрокинул остановку у краевого перинатального центра.

Инцидент случился днем. Стальная конструкция упала прямо на дорогу. На момент происшествия на остановке никого не было, пишут пользователи в социальных сетях.

Добавим, что 3 августа в Перми прошел сильный ураган. Порывы ветра достигали до 25 метров в секунду. В городе поломаны десятки деревьев, на одном из многоквартирных домов сорвало крышу, центральные улицы оказались затоплены.

На данный момент в краевой столице дождь прекратился. Городские службы в скором времени начнут приступать к ликвидации последствий непогоды.

Напомним, ранее МЧС предупреждало жителей Пермского края о сильном ветре, ливнях и граде.

