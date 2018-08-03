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В Перми во время сильного урагана опрокинуло остановку у перинатального центра

14:09, 03.08.2018
В Перми во время сильного урагана опрокинуло остановку у перинатального центра
Фото: скриншот - vk.com

Во время сильного урагана в Перми ветер опрокинул остановку у краевого перинатального центра.

Инцидент случился днем. Стальная конструкция упала прямо на дорогу. На момент происшествия на остановке никого не было, пишут пользователи в социальных сетях.

Добавим, что 3 августа в Перми прошел сильный ураган. Порывы ветра достигали до 25 метров в секунду. В городе поломаны десятки деревьев, на одном из многоквартирных домов сорвало крышу, центральные улицы оказались затоплены.

На данный момент в краевой столице дождь прекратился. Городские службы в скором времени начнут приступать к ликвидации последствий непогоды.

Напомним, ранее МЧС предупреждало жителей Пермского края о сильном ветре, ливнях и граде.

Происшествия
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