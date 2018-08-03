Константин Рауш: «Ничего не знаю о разбирательстве с моим переходом в «Динамо»

Защитник «Динамо» Константин Рауш в интервью «Реальному времени» рассказал о своем дебюте в нынешнем чемпионате и судебном процессе по его переходу в московский клуб.

— Я только вчера вышел и провел первый день с командой. Надеюсь, что все в порядке. Я уже тренировался на сборах, и вроде бы все было нормально, но потом опять прихватило и сейчас вроде все в порядке.

— Вы сегодня играли ближе к атаке. Где больше комфортно, в обороне или впереди?

— Я в прошлом сезоне уже играл в атаке. А вообще я переходил как защитник и там мне комфортней.

— Когда вас ждать в основе? К матчу с «Уралом» такое возможно?

— Если решит тренер, уже на следующей неделе буду в основе.

— Что скажете о судебном разбирательстве по поводу вашего трансфера в «Динамо»?

— Нет, я ничего про это не знаю. В курсе, что там насчет моего контракта, а в остальном вопросы надо задавать другим людям. Я не знал и не знаю, чего там произошло, — сказал Рауш «Реальному времени».

Напомним, сегодня казанский «Рубин» на выезде сыграл вничью с «Динамо».