«Рубин» сыграл вничью с «Динамо М»

Казанский «Рубин» сыграл вничью с футбольным клубом «Динамо М» в матче второго тура российской Премьер-лиги.

Игра прошла на стадионе «Арена Химки» в Москве и закончилась со счетом 1:1. В составе казанской команды гол реализовал Дмитрий Полоз, за московский клуб забил Федор Черных.

Стоит отметить, что нападающий «Рубина» Сердар Азмун получил повреждение на 17-й минуте в столкновении с Владимиром Рыковым и не смог завершить матч.

Ранее казанский клуб обыграл ФК «Краснодар» со счетом 2:1.