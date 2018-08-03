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Премьер Удмуртии сократил количество заместителей министра нацполитики

14:26, 03.08.2018
Премьер Удмуртии сократил количество заместителей министра нацполитики
Фото: google.ru/maps / скриншот

Премьер-министр Удмуртии подписал постановление об изменениях в структуре республиканского министерства национальной политики. Согласно документу, в ведомстве теперь может быть только один замминистра.

«Разрешить министру национальной политики Удмуртской Республики иметь одного заместителя», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Удмуртии.

Напомним, что глава УР Александр Бречалов анонсировал сокращения чиновников. Он также говорил, что собирается уволить 30 заместителей министров.

ОбществоВласть Удмуртия
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