Бречалов сообщил о планах уволить 30 заместителей министров

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о планах уволить 30 заместителей региональных министров.

«Часть сэкономленных средств пойдет на коррекцию фонда оплаты труда, и часть денег — это экономия», — приводит «Коммерсант» слова руководителя республики.

Также он рассказал, что продолжается работа по инвентаризации имущества. По его оценкам, благодаря ей 2019 год может стать для республики бездефицитным.

Напомним, что Бречалов уже подписал указ о сокращении числа чиновников в республике на 15%.