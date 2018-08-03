«Локомотив» рассматривает возможность покупки Сердара Азмуна

Как стало известно «Реальному времени» нападающий «Рубина» Сердар Азмун может перейти в «Локомотив».

Московский клуб на данный момент ищет варианты усиления в атаке, о чем в своем Twitter сообщил генеральный директор команды Илья Геркус. В числе претендентов значится и иранский форвард «Рубина» Сердар Азмун.

Ранее на последней открытой тренировке с представителями СМИ главный тренер казанцев Курбан Бердыев не исключил возможность ухода Азмуна.

В первом туре чемпионата России против «Краснодара» Сердар Азмун оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров.

Напомним, сегодня «Рубин» проведет гостевой матч против московского «Динамо».