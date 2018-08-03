Шамиль Газизов: «В ближайшее время состав команды пополнят два футболиста»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о трансферной кампании клуба.



«Уфа» прошла второй квалификационный раунд Лиги Европы. Чемпионат РПЛ сезона-2018/19 уфимцы начали с ничьей с чемпионом России «Локомотивом». Однако команда Сергея Томарова по-прежнему испытывает проблемы с реализацией голевых моментов. В последних трех официальных матчах «горожане» забили всего один гол.



«Трансферная кампания «Уфы» еще не завершена. Думаю, в ближайшее время состав команды пополнят два футболиста. Ищем игроков в группу атаки: форварда и атакующего полузащитника», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24.ru.