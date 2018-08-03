Несколько руководителей космической отрасли покинут свои посты

Сразу несколько руководителей космической отрасли, написавшие ранее заявления об увольнении, в начале августа покидают свой пост.



По собственному желанию уходят Владимир Солнцев, руководивший РКК «Энергия», Дмитрий Панов, возглавлявший НПО «Техномаш» с 2012 года, и глава НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого заведено уголовное дело, передает «РИА Новости».

Свой уход подтвердил исполнительный директор по коммерциализации и развитию бизнеса «Роскосмоса» Антон Жиганов.

Ранее сотрудника головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева арестовали по делу о госизмене. Он обвиняется в передаче секретной информации стране НАТО.