Программистов могут освободить от НДС

Российские IT-экспортеры могут получить налоговую льготу. Поправки в Налоговый кодекс могут разрешить им вычет «входящего» НДС.

Нововведения коснутся налога, уплаченного при оснащении рабочих мест программистов, пишущих софт на экспорт, передают «Ведомости» со ссылкой на документ и федерального чиновника.



Поправки разработал фонд «Сколково», являющийся центром компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики.

Минфин, профильное министерство, направил проект на согласование в заинтересованные ведомства, рассказал его представитель. Представители Минэкономразвития и Минсвязи подтвердили получение документа.

Напомним, что 24 июля закон о повышении НДС с 18 до 20% приняла Госдума РФ. Спустя несколько дней его одобрил Совет Федерации. Ожидается, что повышение НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год. Ранее сообщалось, что 80% крупных компаний России планируют после увеличения НДС повысить цены на свою продукцию.