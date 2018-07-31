В России 80% крупных компаний увеличат цены из-за роста НДС

80% крупных компаний России намерены после увеличения НДС повысить цены на свою продукцию. Об этом свидетельствуют данные опроса Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента).



При этом 10% опрошенных компаний заявили, что цены на их продукцию после увеличению НДС не изменятся. Еще 10% респондентов воздержались от ответа, пишет РБК.

Опрос проводился анкетным способом с 26 июня по 26 июля, в нем приняли участие 160 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса.



Напомним, что 24 июля закон о повышении НДС с 18 до 20% приняла Госдума РФ. Спустя несколько дней его одобрил Совет Федерации. Ожидается, что повышение НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год.

