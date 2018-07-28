Совет Федерации одобрил закон о повышении НДС до 20%

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому, с 1 января 2019 года повышается ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России с 18% до 20%.

При этом льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения.



Вместе с тем нулевая ставка НДС устанавливается в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт прибытия расположены на территории Дальневосточного федерального округа.



Также Совфед сохранил на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды на уровне 30%, передает ТАСС.

Кроме того, закон устанавливает тариф страховых взносов для основной категории плательщиков в Пенсионный фонд в размере 22%.



Напомним, что 24 июля закон о повышении НДС до 20% приняла Госдума РФ. Ожидается, что повышение НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд рублей в год.