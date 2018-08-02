«Казаньоргсинтез» планирует построить электростанцию мощностью 250 МВт

Фото: предоставлено ПАО "Казаньоргсинтез"

ПАО «Казаньоргсинтез» планирует строительство парогазовой установки мощностью 250 МВт, следует из закупочной документации, размещенной на электронной торговой площадке Onlinecontract. Закупка объявлена на право заключения договора генерального подряда на условиях строительства под ключ, сообщает ИА «Интерфакс». Начальная стоимость договора — 16,5 млрд рублей.

«Проект предусматривает установку одной газовой турбины с генератором (электрическая мощность генератора — не менее 165—180 МВт) и паровой турбоустановки, электрическая мощность которой определяется проектом исходя из требуемой суммарной мощности объекта 250 МВт», — говорится в документации. Дисконтированный срок окупаемости проекта не должен превышать 10 лет при расчете в прогнозных ценах.

Заявки принимаются до 30 ноября, закупочная процедура не является публичным конкурсом, извещение является приглашением делать оферты.

В 2017 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» заключило контракт с Siemens на строительство под ключ электростанции мощностью 495 МВт. На подписании присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Стоимость проекта оценивается в 352 млн евро, сдать энергостанцию должны в 2021 году.