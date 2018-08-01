В Казани временно ограничат проезд по улицам Ершова и Тихомирнова

В Казани временно ограничат движение транспорта на улицах Ершова и Тихомирнова. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Данная мера принята в связи с со строительством кабельной канализации и устройством временной подъездной дороги.

Частичное закрытие проезжей части по ул. Зинина, на участке от дома №20 до ул. Николая Ершова, планируется со 2 по 31 августа. В выходные дни в период с 17 по 31 августа проезд будет закрыт на участке по ул. Николая Ершова в районе дома №8, рассказали в мэрии.

Кроме того, с 22.00 3 августа до 6.00 6 августа планируется частичное закрытие проезжей части по ул. Тихомирнова в районе дома №12 по ул. Волкова.

Ранее стало известно, что в Казани до 21 сентября ограничено движение транспорта по улицам Ботаническая и Роторная.