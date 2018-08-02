Обвиняемый в госизмене Кудрявцев передал секреты по электронной почте

Арестованный по обвинению в госизмене сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, по данным следствия, передавал секретные материалы через интернет-переписку.



«Согласно материалам дела, передача секретных данных происходила с помощью электронной переписки» — передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Команды-29» Евгения Смирнова.

Как уточнил адвокат, речь идет о переписке по электронной почте.

«Кудрявцев передал секретные документы в одну из стран НАТО», — добавил Смирнов, ссылаясь на материалы уголовного дела.

Ранее сотрудника головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева арестовали по делу о госизмене. Он обвиняется в передаче секретной информации стране НАТО.