Обвиняемый в госизмене Кудрявцев передал секреты по электронной почте
Арестованный по обвинению в госизмене сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, по данным следствия, передавал секретные материалы через интернет-переписку.
«Согласно материалам дела, передача секретных данных происходила с помощью электронной переписки» — передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Команды-29» Евгения Смирнова.
Как уточнил адвокат, речь идет о переписке по электронной почте.
«Кудрявцев передал секретные документы в одну из стран НАТО», — добавил Смирнов, ссылаясь на материалы уголовного дела.
Ранее сотрудника головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева арестовали по делу о госизмене. Он обвиняется в передаче секретной информации стране НАТО.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым