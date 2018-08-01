В ООН прокомментировали сообщения о пытках погибших в ЦАР журналистов

Разговор о возможных пытках, которым подвергались погибшие в ЦАР российские журналисты, до завершения следствия является лишь спекуляцией. Об этом заявил представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро.



«Для того чтобы ответить на вопрос, пытали или нет российских журналистов, нужно дождаться результатов экспертизы. Полиция ЦАР и MINUSCA сообща работают над расследованием этого серьезного происшествия. Идет следствие, и все разговоры о пытках или их отсутствии будут спекуляцией», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Там они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».



Водитель журналистов, выживший при нападении, рассказал, что на них напали из засады. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказать убийц по законам военного времени.