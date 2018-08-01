Рамзан Кадыров призвал отомстить убийцам российских журналистов в ЦАР

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказать по законам военного времени виновных в смерти трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике.



«Они должны быть наказаны. И лучше, если по законам военного времени! Жестко! И желательно до того, как на их руках высохнет кровь Джемаля, Радченко и Расторгуева», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни также прокомментировал уточнения СМИ касаемо религиозной принадлежности убийц.

«Их расстреляли не мусульмане, не христиане, а уголовники, бандиты, преступники, независимо от того, какую организацию или ведомство они представляют», — выразил свое мнение Кадыров.

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Там они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».

Водитель журналистов, выживший при нападении, рассказал, что на них напали из засады. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.