Средние зарплаты врачей на Чукотке превышают 180 тысяч рублей

Средняя зарплата врача в Чукотском автономном округе составляет 180 тыс. рублей. Об этом губернатор Чукотки Роман Копин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.



Зарплата в сфере здравоохранения зависит от того, как «чувствует себя экономика», отметил Копин.

Отмечается, что обеспеченность региона врачами является одной из самых высоких в стране. При этом на Чукотке есть проблема с узкими специалистами, однако власти работают над их привлечением.

Напомним, в Татарстане средняя зарплата главврачей 45 районных больниц по итогам 2017 года составила всего 63,5 тыс. рублей. Это закономерно меньше, чем средняя зарплата руководителей республиканских (85 тыс. рублей) и казанских (66 тыс. рублей) больниц. Подробно — в материале «Реального времени».