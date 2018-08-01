Средние зарплаты врачей на Чукотке превышают 180 тысяч рублей
Средняя зарплата врача в Чукотском автономном округе составляет 180 тыс. рублей. Об этом губернатор Чукотки Роман Копин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Зарплата в сфере здравоохранения зависит от того, как «чувствует себя экономика», отметил Копин.«Если средняя зарплата по экономике превышает 90 тыс. (руб.), соответственно у врача она 180–186 тыс. (руб.)», — передает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что обеспеченность региона врачами является одной из самых высоких в стране. При этом на Чукотке есть проблема с узкими специалистами, однако власти работают над их привлечением.
Напомним, в Татарстане средняя зарплата главврачей 45 районных больниц по итогам 2017 года составила всего 63,5 тыс. рублей. Это закономерно меньше, чем средняя зарплата руководителей республиканских (85 тыс. рублей) и казанских (66 тыс. рублей) больниц. Подробно — в материале «Реального времени».ОбществоВласть
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