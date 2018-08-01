Власти ЦАР заподозрили в убийстве российских журналистов повстанцев «Селека»

Российские журналисты могли быть убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР) боевиками мусульманского повстанческого движения «Селека». Об этом сообщило местное радио со ссылкой на источники во властных структурах.



Отмечается, что тела погибших россиян были обнаружены в 24 км от населенного пункта Сибю на шоссе, ведущем в Декоа.

«Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев «Селека». Тела убитых были доставлены 31 июля сотрудниками МИНЮСКА в Банги», — цитирует сообщение ТАСС.



Накануне стало известно, что в ЦАР погибли журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Там они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнер».

Водитель журналистов, выживший при нападении, рассказал, что на них напали из засады. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели россиян.

