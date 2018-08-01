Кировского чиновника, поддержавшего пенсионную реформу, наградят почетным знаком

Управляющего Пенсионного фонда РФ по Кировской области Николая Пасынкова наградят почетным знаком «За заслуги перед Кировской областью». Указ с подписью губернатора появился на сайте регионального правительства.

Согласно документу, чиновник получит награду за заслуги по реализации государственной программы пенсионного обеспечения на территории области.

«Мы понимаем, что такая мера, как изменение правил выхода на пенсию, не может восприниматься позитивно. Но это вынужденные изменения, без которых не обойтись в текущих условиях. Необходимость изменений связана с сокращением трудоспособного населения в стране», — комментировал пенсионную реформу Николай Пасынков.

Добавим, Кировская область наравне с другими 12 регионами страны вошла в список субъектов федерации, где повышению пенсионного возраста оказали максимальную поддержку.

Напомним, ранее в Кирове на 53-м году жизни скончался депутат, выступавший за повышение пенсионного возраста.