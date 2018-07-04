В Кирове на 53-м году жизни скончался депутат, выступавший за повышение пенсионного возраста

На 53-м году жизни умер депутат Законодательного собрания Кировской области Александр Владимиров.

На сайте Заксобрания размещен некролог с памятными словами о народном избраннике. В частности, о Владимирове отзывались как о справедливом, скромном и ответственном человеке, «который искренне любил малую родину и дорожил своим честным именем».

Стоит отметить, что депутат являлся членом партии «Единая Россия». Ранее до трагического инцидента на заседании комитета по социальным вопросам Александр Владимиров поддержал проект пенсионной реформы. Как пишут местные СМИ, он активно призывал голосовать за повышение пенсионного возраста в России.

Напомним, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста: до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

