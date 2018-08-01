Главным тренером «Ижстали» назначен Игорь Кропотин

Хоккейный клуб «Ижсталь» определился с тренерским штабом на предстоящий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте ижевской команды.

Главным тренером назначен Игорь Кропотин, ранее работавший тренером в команде ХК «Торос» из Нефтекамска. Специалист был награжден званием «Заслуженный тренер Удмуртской Республики».

Помогать Кропотину будет Алексей Вахрушев, занимавший пост старшего тренера «Ижстали» в сезоне 2015/16 годов и завоевавший серебряные награды чемпионата ВХЛ.

Напомним, ранее из-за финансовых проблем и задержек зарплаты клуб покинул ряд ключевых игроков, при этом тогдашний главный тренер Сергей Душкин отмечал, что не хватало даже элементарных медикаментов. Позднее ситуация выправилась, дополнительное финансирование выделила республика.