Главным тренером «Ижстали» назначен Игорь Кропотин
Хоккейный клуб «Ижсталь» определился с тренерским штабом на предстоящий сезон. Об этом сообщается на официальном сайте ижевской команды.
Главным тренером назначен Игорь Кропотин, ранее работавший тренером в команде ХК «Торос» из Нефтекамска. Специалист был награжден званием «Заслуженный тренер Удмуртской Республики».
Помогать Кропотину будет Алексей Вахрушев, занимавший пост старшего тренера «Ижстали» в сезоне 2015/16 годов и завоевавший серебряные награды чемпионата ВХЛ.
Напомним, ранее из-за финансовых проблем и задержек зарплаты клуб покинул ряд ключевых игроков, при этом тогдашний главный тренер Сергей Душкин отмечал, что не хватало даже элементарных медикаментов. Позднее ситуация выправилась, дополнительное финансирование выделила республика.СпортХоккей Удмуртия
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