Имущество «Сувар Девелопмента» выставили на торги за 570 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Сувар Девелопмент» Иван Кондратьев выставил на торги имущество компании на 570 млн рублей. Об этом говорится в материалах, опубликованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Всего на аукцион выставлены шесть лотов. В этот список входят инвестиционный пай ЗПИФ «РИЭЛТИ» в количестве 29 штук общей стоимостью 312,5 тыс. рублей, вклады в уставный капитал ООО «Краснодар Девелопмент» стоимостью 376,6 млн рублей (размер доли — 100%), ООО «Чаллы Яр» стоимостью 192,8 млн рублей (100%).

Также на продажу выставлены вклады «Сувар Девелопмента» в уставный капитал ООО «Авто Хаус» стоимостью 14,2 тыс. рублей (0,016%) и ООО «Елабуга Девелопмент», оцененный в 1 тыс. рублей (размер доли — 67%). Вместе с ними на торги выставлен автомобиль Volkswagen Polo 2013 года выпуска со стартовой ценой в 415 тыс. рублей, говорится в сообщении конкурсного управляющего.

Заявки на участие в электронных торгах на площадке «Банкротство РТ» принимаются с 6 августа по 11 сентября. Аукцион намечен на 18 сентября 2018 года.

Ранее «Реальное время» писало, что имущество «Сувар Девелопмента» было оценено почти в 5 млрд рублей.