Таттелеком за шесть месяцев 2018 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 3,5%

ПАО «Таттелеком» в январе—июне 2018 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 452,5 млн рублей, что на 3,5% больше значения 2017 года. Об этом говорится в отчете компании, на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выручка «Таттелекома» за указанный период увеличилась до 4,1 млрд рублей (+0,7%), себестоимость до 3,99 млрд рублей (+0,5%).

Вместе с тем на 1,6% выросла и прибыль от продаж. По итогам первых шести месяцев 2018 года она достигла 691,7 млн рублей. Прибыль до налогообложения увеличилась на 9,5%, до 615,5 млн рублей, сказано в отчете оператора связи.

Сумма долгосрочных кредитов и займов за тот же период сократилась на 2,4% — до 3,1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что «Таттелеком» направит на дивиденды более 400 млн рублей.