«Таттелеком» направит на дивиденды более 400 млн рублей

ПАО «Таттелеком» направит на дивиденды 50% чистой прибыли предприятия, что в денежном выражении составляет свыше 400 млн рублей. Такое решение было принято на общем собрании акционеров.

При этом на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО «Таттелеком» выделено 15 млн рублей, на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования еще 30 млн рублей.

На развитие и обеспечение текущей деятельности компании пойдет 355,6 млн рублей, сказано в сообщении компании на сайте раскрытия информации.



Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят 15 мая 2018 года.

Ранее «Реальное время» писало, что чистая прибыль ПАО «Таттелеком» за 2017 год составила 801 млн рублей.