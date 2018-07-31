В Казани 1 августа запустят сервис доставки товаров из супермаркетов
Российский сервис доставки продуктов из магазинов Instamart с 1 августа заработает в Казани.
В столице Татарстана Instamart будет работать сначала только с Metro, затем планирует сотрудничать и с другими магазинами, рассказал один из его основателей Петр Федченков.
Запуск в Казани финансировался из привлеченных инвестиций, добавил он, не раскрыв конкретную сумму.
Федченков также рассказал, что до конца 2018 года планируется запустить сервис в Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, пишут «Ведомости».
В настоящее время Instamart работает только в Москве. Он зарабатывает на скидках от магазинов за объемы закупки, платной доставке заказов и рекламе от производителей продуктов питания.
Напомним, что с 10 июля в Казани заработал сервис «Яндекс.Еда» для доставки блюд из заведений города.Бизнес
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