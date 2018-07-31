В Казани 1 августа запустят сервис доставки товаров из супермаркетов

Российский сервис доставки продуктов из магазинов Instamart с 1 августа заработает в Казани.

В столице Татарстана Instamart будет работать сначала только с Metro, затем планирует сотрудничать и с другими магазинами, рассказал один из его основателей Петр Федченков.



Запуск в Казани финансировался из привлеченных инвестиций, добавил он, не раскрыв конкретную сумму.

Федченков также рассказал, что до конца 2018 года планируется запустить сервис в Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, пишут «Ведомости».

В настоящее время Instamart работает только в Москве. Он зарабатывает на скидках от магазинов за объемы закупки, платной доставке заказов и рекламе от производителей продуктов питания.

Напомним, что с 10 июля в Казани заработал сервис «Яндекс.Еда» для доставки блюд из заведений города.