«Яндекс» запустил в Казани сервис по доставке еды

Фото: пресс-служба Яндекса

С 10 июля в Казани начал работать сервис «Яндекс.Еда» для доставки блюд домой и в офис даже из ресторанов, где собственной службы доставки нет.



В Казани будет работать служба доставки «Яндекс.Еды» и заведений-партнеров. Если сумма заказа больше 300 рублей — еду привезут бесплатно, рассказали «Реальному времени» в компании «Яндекс». Отмечается, что заказ можно сделать как на сайте, так и в приложении.

Сервис «Еда» появился в феврале 2018 года. Позже его объединили с Uber Eats. Казань стала первым поволжским городом, подключенным к проекту. До этого «Яндекс.Еда» работал в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Сочи и Краснодаре.