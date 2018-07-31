В Магнитогорске задержали главу местного отделения Пенсионного фонда

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника магнитогорского отделения Пенсионного фонда России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.



В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Глава отделения Пенсионного фонда Магнитогорска подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки за незаконные действия.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.



Ранее в Татарстане осудили лжесотрудницу Пенсионного фонда. Она получила два года лишения свободы за мошенничество на сумму свыше 1 млн рублей.