Новости происшествий

14:33 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Магнитогорске задержали главу местного отделения Пенсионного фонда

12:55, 31.07.2018
В Магнитогорске задержали главу местного отделения Пенсионного фонда
Фото: sledcom.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника магнитогорского отделения Пенсионного фонда России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Глава отделения Пенсионного фонда Магнитогорска подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки за незаконные действия.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области.

Ранее в Татарстане осудили лжесотрудницу Пенсионного фонда. Она получила два года лишения свободы за мошенничество на сумму свыше 1 млн рублей.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты