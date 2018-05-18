В Татарстане осуждена лжесотрудница Пенсионного фонда

Два года лишения свободы по приговору Чистопольского горсуда получила 22-летняя Сабрина Коломпар из Московской области. Она признана виновной в серии телефонных мошенничеств в отношении двух десятков пенсионерок, которым представлялась сотрудницей Пенсионного фонда.

Как сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана, обвиняемая разыгрывала перед потерпевшими мини-спектакль — звонила с разных номеров и меняла голоса. Она пыталась убедить, что пожилым полагается некая «ежемесячная пенсионная надбавка», а получить ее можно только по банковской карте.

Целью аферистки, как установил суд, были реквизиты банковских карт, в результате с августа по декабрь со счетов татарстанских пенсионерок было похищено больше 1 млн рублей. Самой старшей из потерпевших 67 лет. Мужчинам Коломпар почему-то не звонила.

Задержали аферистку в декабре 2016 года сотрудники угрозыска МВД Татарстана и оперативники из Чистополя в Подольске, на территории садового товарищества. При обыске в жилище Коломпар изъяли 9 мобильных телефонов, 35 сим-карт, 8 банковских карт, 2 планшета, а также нетбук с загруженными базами данных мобильных телефонов СНГ и данными жителей Татарстана за 2015 год.

На допросе Коломпар рассказал, что купила базы одного из операторов связи.